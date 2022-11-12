دمج المبادرات في الخدمات البلدية

أكدَ وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، أن الوزارة تقوم حاليًا بدمج المبادرات البيئية السعودية في عمليات التخطيط والتصميم الحضري؛ لضمان تنفيذ جميع المشاريع الجديدة على أساس هذه المعايير لتحقيق الهدف الطموح بالوصول للحياد الصفري من انبعاثات الكربون بحلول 2060. جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان "أكثر المدن ريادة في مجال التشجير" ضمن فعاليات اليوم الأول لمنتدى مبادرة السعودية الخضراء على هامش مؤتمر المناخ cop27 المنعقد حالياً في شرم الشيخ، مؤكداً أن القيادة تهتم بتحسين جودة الحياة؛ وبناءً على ذلك فقد اتخذت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مع الوزارات الأخرى العديدَ من المبادرات والإستراتيجيات شاملةً البيئة والإسكان والبنية التحتية والتعليم والصحة والنقل؛ بهدف رفع مستوى المعيشة في المدن وتحقيق تقدم ملموس فيما يتعلق بانبعاثات الكربون وتحسين المناخ.



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