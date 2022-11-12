%40 من النفايات الصلبة بسبب السياحة

للمرة الأولى.. كاوست تفتح باب التسجيل في برنامج للدبلوم العالي أطلقت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية "كاوست" برنامج للدبلوم العالي والذي يضيف لحصيلة المهارات والمعرفة المكتسبة للطلبة خلال... جدة :دوت الخليج جدة :دوت الخليج 18 ربيع الثاني 1444 هـ 18 ربيع الثاني 1444 هـ

التقنية تسرع مشاريع الطاقة الخضراء أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله السواحه، في جلسة نقاشية أقيمت ضمن أعمال النسخة الثانية من «منتدى مبادرة السعودية... شرم الشيخ، الرياض: دوت الخليج شرم الشيخ، الرياض: دوت الخليج 18 ربيع الثاني 1444 هـ 18 ربيع الثاني 1444 هـ

دمج المبادرات في الخدمات البلدية أكدَ وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، أن الوزارة تقوم حاليًا بدمج المبادرات البيئية السعودية في عمليات التخطيط... شرم الشيخ، الرياض: دوت الخليج شرم الشيخ، الرياض: دوت الخليج 18 ربيع الثاني 1444 هـ 18 ربيع الثاني 1444 هـ

السعودية تعلن عن مبادرات جديدة لخفض انبعاثات الكربون بمقدار 278 مليون طن سنويا كشفت المملكة العربية السعودية خلال فعاليات اليوم الأول من منتدى مبادرة السعودية الخضراء المنعقد في شرم الشيخ تحت إطار مبادرة ولي... شرم الشيخ، الرياض: دوت الخليج شرم الشيخ، الرياض: دوت الخليج 17 ربيع الثاني 1444 هـ 17 ربيع الثاني 1444 هـ

حلقة نقاش للتعريف بمهام منسقي مبادرات ملتقى مكة الثقافي عقدت أمانة ملتقى مكة الثقافي اليوم في مقر إمارة منطقة مكة المكرمة بجدة، حلقة نقاش للتعريف بمهام منسقي مبادرات الملتقى في موسمه... جدة :دوت الخليج جدة :دوت الخليج 16 ربيع الثاني 1444 هـ 16 ربيع الثاني 1444 هـ

250 شركة لتوظيف خريجي مركز الشراكات الإستراتيجية اختتمت أعمال الملتقى السنوي لمنشآت المركز الوطني للشراكات الإستراتيجية برعاية محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر، وبحضور... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 16 ربيع الثاني 1444 هـ 16 ربيع الثاني 1444 هـ

تنظيم المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره تحت رعاية خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المسابقة المحلية على... مكة المكرمة :دوت الخليج مكة المكرمة :دوت الخليج 16 ربيع الثاني 1444 هـ 16 ربيع الثاني 1444 هـ

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