شكرا لقرائتكم خبر عن نونو سانتو يعلن تشكيل اتحاد جدة لمواجهة الفيحاء وديًا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن البرتغالي نونو سانتو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، عن تشكيل فريقه لمواجهة الفيحاء وديًا، خلال معسكر دبي.

ويلتقي العميد نظيره الفيحاء، في مباراة ودية بعد قليل، ضمن استعدادات الفريقين خلال فترة التوقف، في ظل تحضيرات المنتخب السعودي، لمنافسات كأس العالم بقطر.

ويشارك المنتخب السعودي بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني، في نهائيات كأس العالم ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم بجواره كل من الأرجنتين وبولندا والمكسيك.

حمدالله يقود تشكيل اتحاد جدة ضد الفيحاء

وجاء تشكيل اتحاد جدة كالآتي:

عبدالله الجدعاني، أحمد حجازي، عمر هوساوي، مدالله العليان، حمدان الشمراني، طارق حامد، برونو هنريكي، هيدلر كوستا، هارون كمارا، محمد الصيعري، عبدالرزاق حمدالله.

وأشارت تقارير صحفية، إلى سانتو سوف يعتمد على عبد العزيز البيشي لاعب الفريق، خلال المباراة عن طريق مشاركته في بعض الدقائق كبديل، بعد عودته من الإصابة.

وشارك البيشي في المران الذي أقيم يوم الجمعة، وسجل هدفا ليظهر مدى جاهزية للمشاركة في المباريات بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة.

ويعمل سانتو، على منح اللاعب الفرصة بالمشاركة بشكل تدريجي، من خلال تواجده كبديل للوقوف على مدى جاهزيته قبل منحه الفرصة بشكل أساسي.

اتحاد جدة يستعيد البيشي بعد تعافيه

وغاب اللاعب منذ نهاية الموسم الماضي، بعدما أجرى جراحية في الصيف الماضي لكنها لم تنجح، ليعود ويجري عملية جديدة، خاض بعدها برنامجًا تأهيليًا مرة أخرى.