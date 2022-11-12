شكرا لقرائتكم خبر عن نجم اتحاد جدة العائد يشارك ضد الفيحاء وديًا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن البرتغالي نونو سانتو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، قرر الاعتماد على خدمات لاعب الفريق العائد من الإصابة، ضد الفيحاء في أولى مواجهات الفريق الودية.

عبدالعزيز البيشي يظهر في ودية الفيحاء

وأكدت التقارير، أن سانتو قرر الاعتماد على عبدالعزيز البيشي لاعب الفريق، في أول المواجهات الودية في معسكر الإمارات بالوقت الحالي.

وشارك البيشي في المران الذي أقيم يوم الجمعة، وسجل هدفا ليظهر مدى جاهزية للمشاركة في المباريات بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة.

ويعمل سانتو، على منح اللاعب الفرصة بالمشاركة بشكل تدريجي، من خلال تواجده كبديل للوقوف على مدى جاهزيته قبل منحه الفرصة بشكل أساسي.

وغاب اللاعب منذ نهاية الموسم الماضي، بعدما أجرى جراحية في الصيف الماضي لكنها لم تنجح، ليعود ويجري عملية جديدة، خاض بعدها برنامجًا تأهيليًا مرة أخرى.

وكان البرتغالي نونو سانتو، قد شرح للاعبين المطلوب منهم خلال مواجهة الفيحاء التجريبية، ضمن المعسكر التحضيري للفريق في مدينة دبي الإماراتية.

اتحاد جدة ينهي تدريباته استعدادًا لمواجهة الفيحاء

وأنهى الفريق الغربي تحضيراته للقاء الفيحاء في أولى مبارياته التجريبية خلال المعسكر بتدريبات، اشتملت تطبيق العديد من الجمل الفنية والتكتيكية، بالإضافة إلى الجوانب المهارية.

وواصل اللاعبون إجراء قياس المعدلات البدينة واللياقية خلال الحصة التدريبية التي استمرت نحو 120 دقيقة، حيث من المقرر أن يستمر معسكر الاتحاد في دبي لمدة 22 يومًا، تزامنا مع مشاركة المنتخب السعودي في مونديال قطر 2022.