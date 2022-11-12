شكرا لقرائتكم خبر عن تعليقات نجوم المنتخب السعودي قبل المشاركة في كأس العالم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق نجوم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، على انضمامهم إلى قائمة الأخضر بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني، استعدادًا لنهائيات كأس العالم.

وأبدى لاعبو المنتخب الوطني سعادتهم بعد اختيارهم، لقائمة الأخضر لكأس العالم قطر 2022، والتي تنطلق بالفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبل.

عطيف والدوسري يوعدون بالوصول بعيدًا

وكتب عبد الله عطيف لاعب المنتخب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تمثيل الوطن في أكبر المحافل شرف لأي لاعب، والحمد لله على هذا الشرف وبإذن الله نمثل الوطن خير تمثيل ولا نستغني عن دعمكم ودعائكم الذي نحتاجه أكثر من أي وقت مضى".

فيما قال سالم الدوسري،: "كلنا في خدمة الوطن الغالي، صقورًا نحلق لرفع راية الأخضر عاليًا"، بينما كتب فراس البريكان: "اللهم لك الحمد، لا يوجد شعور أفضل من تمثيل الوطن في أعلى المحافل".

وقال فهد المولد:"شرف كبير تواجدي ضمن قائمة المنتخب الوطني في أكبر محفل رياضي بمونديال 2022 وبإذن الله نكون أهلًا لهذه الثقة ونقدم مشاركة مشرفة تعكس اهتمام ودعم قيادتنا الرشيدة للشباب والرياضة".

مجموعة وقائمة المنتخب السعودي في مونديال قطر

ويلعب المنتخب السعودي في كأس العالم قطر 2022 ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم بجواره كل من الأرجنتين، والمكسيك، وبولندا.

وضمت القائمة 26 لاعبًا وهم: محمد العويس، محمد اليامي، نواف العقيدي، ياسر الشهراني، علي البليهي، عبدالإله العمري، عبدالله مادو، حسان التمبكتي، سلطان الغنام، سعود عبدالحميد، محمد البريك، رياض شراحيلي، علي الحسن، محمد كنو، عبدالإله المالكي، عبدالله عطيف، رياض شراحيلي، عبدالرحمن العبود، سلمان الفرج، ناصر الدوسري، سالم الدوسري، هتان باهبري، هيثم عسيري، فهد المولد، صالح الشهري، فراس البريكان.

كما شهدت قائمة المنتخب استبعاد رينارد لكل من: نواف العابد، عبدالله الحمدان، أحمد بامسعود، زكريا هوساوي، أمين بخاري، عبدالله رديف، وأيمن يحيى.

وخاض المنتخب السعودي بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني، خلال المعسكر 5 وديات أمام كل من مقدونيا الشمالية، هندوراس، ألبانيا، آيسلندا وبنما، فيما سيختتم ودياته قبل المونديال بمواجهة كرواتيا على ملعب مرسول بارك بالرياض، يوم 16 نوفمبر الجاري.