أمير نجران يرعى غداً حفل انطلاق فعاليات الملتقى الصحي الرابع

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يرعى صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران غداً، حفل انطلاق فعاليات الملتقى الصحي الرابع الذي تنظمه صحة نجران، تحت شعار “خدمات صحية لمجتمع أكثر حيوية”، وذلك بمركز الفعاليات والمؤتمرات، كما سيفتتح المعرض المصاحب للفعالية.

وأبانت صحة نجران أن الملتقى يشمل عدداً من ورش العمل بمجموع 45 ساعة معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات، مشيرة إلى أن التسجيل مجاني.

وأوضحت أن الملتقى يهدف إلى نشر ثقافة الوعي الصحي بعوامل خطورة أمراض القلب وتجنبها وطرق معالجتها، والتعريف ببرنامج التحول الصحي ومنجزاته وأهم تحدياته، إضافة إلى استعراض أبرز طرق التعامل مع الأمراض المزمنة، وتعزيز مفهوم الصحة الإلكترونية وتطبيقاتها في تقديم الخدمات الصحية.

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Source almnatiq

