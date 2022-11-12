الدفاع المدني ينبه لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مكة وحائل

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حذرت المديرية العامة للدفاع المدني، من فرص هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة حتى الساعة التاسعة.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد، تساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة تشمل (الجموم، العاصمة المقدسة، بحرة، عرفات).
كما توقع، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة حائل وتشمل (الحائط، السليمي، الشملي، الغزالة، المستجدة، غزلانة، موقق).
ونصح الدفاع المدني، بالابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود أثناء هطول الأمطار.
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Source akhbaar24
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