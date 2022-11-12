عاجل.. نجم الهلال يُقرر الرحيل ويتسبب في أزمة قوية

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واحدة من أكبر المفاجآت هي أن أحد كبار نجوم فريق الهلال لكرة القدم يخطط “للمغادرة” خلال الصيف المقبل في الميركاتو، والتي سوف يعتبرها مشجعي الزعيم أنها خيانة كبيرة للأزرق الذي يحتاج إلى جهود جميع لاعبيه.

الرحيل عن الهلال في الصيف

وكشفت صحيفة “فاناتيكوس”، عن حرص النجم الكولومبي جوستافو كويلار على الرحيل عن فريق الهلال الكروي الأول نهاية الموسم الحالي.

وأعلنت الصحيفة أن كويلار أجرى محادثات مع عدد من الفرق اللاتينية لإدراج أحدهم بميركاتو في الصيف المقبل، حيث أنه يُريد العودة إلى هناك ومغادرة المملكة العربية السعودية، وبالتالي يبحث عن عرض.

وانضم النجم الكولومبي البالغ من العمر 30 عاما إلى الهلال في عام 2019،من فلامــنجو البرازيلي، وفي أكتوبر من العام الماضي جدد جوستافو كويلار تعاقده مع زعيم الهلال لموسم آخر حتى 30 يونيو 2024 وذلك بعد الاتفاق مع رئيس النادي.

خيانة التعاقد الجديد مع الهلال

والجدير بالذكر أن كويلار لعب حوالي 100 مباراة رسمية مع الهلال في مختلف المسابقات في الداخل والخارج ولم يسجل أي هدف فقط أرسل 3 تمريرات حاسمة وتوج 7 مرات.

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Source almnatiq

