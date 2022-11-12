العرب في المونديال.. رقم استئنائي للمنتخب المغربي في تاريخ مشاركته بكأس العالم

︎

.



تأهل المنتخب المغربي إلى كأس العالم قطر 2022، لتكون بذلك سادس مشاركة له في تاريخ المغرب، والثانية على التوالي، بعد مونديال روسيا 2018.

ويتواجد منتخب المغرب في المجموعة السادسة بجوار منتخبات بلجيكا، كندا وكرواتيا.

“سبورت 24” يرصد في هذا التقرير تاريخ مشاركات المنتخب المغربي في كأس العالم على مدار تاريخه.

ظهور أول في مونديال 1970

كان الظهور الأول لمنتخب المغرب في كأس العالم بالمكسيك عام 1970، لكنه ودع البطولة من الدور الأول بعد الخسارة أمام المنتخب الألماني بهدفين لهدف، ثم خسروا في المباراة الثانية بثلاثية نظيفة أمام البيرو، وتعادل في آخر مباراة أمام بلغاريا أمام (1-1).

ذكرى لا تنسى في مونديال 1986

عاد المنتخب المغربي للظهور في كأس العالم مجددا بعد غياب استمر لـ 16 عاما، حين تأهل لمونديال المكسيك 1986، الذي حقق فيه المنتخب المغربي أفضل إنجازاته على الإطلاق في تاريخ مشاركاته في كأس العالم، بتأهله إلى الدور الثاني بعدما تصدر مجموعته، ليكون بذلك المغرب أول منتخب عربي وإفريقي يصعد إلى الدور الثاني في كأس العالم.

وفي تلك النسخة، تعادل منتخب المغرب في مباراتين ضد المنتخبين الإنجليزي، والبولندي، وفاز على المنتخب البرتغالي بثلاثة أهداف لهدف.

وفي الدور الثاني واجه منتخب المغرب نظيره الألماني، وخسر بصعوبة بنتيجة هدف في آخر دقائق المباراة.

ظهور باهت في مونديال 1994

تواجد المنتخب المغربي في كأس العالم لثلاث مرة في تاريخ، حين تأهل إلى مونديال الولايات المتحدة الأمريكية 1994، لكنه قدم نسخة باهتة بعدما خرج من دور المجموعات بعد ثلاث هزائم في مبارياته الثلاث، الأولى أمام بلجيكا (0-1)، والثانية أمام منتخب السعودية (1-2)، وفي الأخيرة أمام هولندا (1-2).

استعادة هيبة الأسود في مونديال 1998

للنسخة الثانية على التوالي تأهل المنتخب المغربي إلى كأس العالم بفرنسا، وقدم أداء راقيا في دور المجموعات.

بداية مشوار منتخب المغرب في تلك النسخة انتهت بالتعادل أمام النرويج بهدفين لمثلهما، أعقبها هزيمة أمام المنتخب البرازيلي بثلاثية، لكنه انتفض في المواجهة الثالثة وفاز على المنتخب الاسكتلندي بثلاثة أهداف دون رد.

ورغم الأداء المشرف لأسوط الأطلس، لكنه ودع دور المجموعات، بعدما فاز منتخب النرويج امام البرازيل.

الظهور الأخير في روسيا 2018

بعد غياب دام عشرين عام، عاد المنتخب المغربي للمشاركة في نهائيات كأس العالم في نسخة روسيا 2018، ووقع في المجموعة الثانية، ليحتل المركز الأخير في مجموعته التي كانت تضم منتخب إسبانيا، ومنتخب البرتغال، ومنتخب إيران.

تلقى منتخب المغرب الخسارة في المباراة الأولى من منتخب إيران بهدف مقابل لا شيء، وفي المباراة الثانية خسر أمام البرتغال بنفس نتيجة المباراة الأولى، وتعادل في المباراة الأخيرة أمام إسبانيا بنتيجة 2-2.



● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

