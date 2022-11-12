عاجل.. نجم المنتخب السعودي يُعلن اعتزاله

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كشف مدرب المنتخب السعودي الفرنسي هيرفي رينارد عن القائمة النهائية لكأس العالم أمس الجمعة والتي تضم 26 لاعبا بقيادة نجم نادي الهلال سلمان الفراج.

في مونديال 2022، يتواجد المنتخب الأخضر السعودي في المجموعة الثالثة مع كلًا من الأرجنتين وبولندا والمكسيك.

وعلى هذه الخلفية، نشر نواف العابد ، لاعب الهلال السابق ونجم الشباب الــحالي، رســالة على تطبيق “سناب شات” عبر حسابه، حيث تم استبعاده بعد ذلك من التشكيلة النهائية للمنتخب الوطني.

وأعرب العابد عن حزنه الشديد، لأنه فشل في اللعب في نهائيات كأس العالم الأخيرة في مسيرته الكروية؛ حيث يأمل في خدمة بلاده.

ومع ذلك، أكد نجم الهلال السابق أنه فخور جدًا بمسيرته الكروية السابقة مع المنتخب السعودي ويأمل أن يتمكن من خدمة البلاد في أفضل حالاته.

وختم نواف العابد رسالته المثيرة للجدل بقوله: “لم أبخل بكل الجهود والتضحيات التي قدمتها من أجل وطنيتي التي أعطتني الكثير”، وكانت هذه الرسالة عباة عن تلميح صريح عن اعتزاله لكرة القدم بعد استبعاده من المونديال.

وقرأ قسم كبير من الإعلاميين والمشجعين الرياضيين رسالة العابد؛ كإعلان عن اعتزاله اللعب لـ المنتخب الوطني، خاصة أنه يبلغ من العمر 33 عامًا في يناير المقبل.

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Source almnatiq

