مفاجأة مدوية.. السبب الحقيقي لـ “استبعاد” عبد الرحمن غريب من قائمة الأخضر

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تسبب قرار المدرب الفرنسي ومدرب الفريق الأول للمنتخب السعودي لكرة القدم بـ “استبعاد” جناح نادي النصر عبد الرحمن غريب من القائمة الخضراء، في صدمة الشارع الرياضي، خلال الفــترة الماضية.

يعد غريب أحد أبرز العناصر في الساحة السعودية منذ فترة طويلة، لكن قبل أن يتم استبعاده نهائيًا كانت هذه مشاركة له منذ انتقاله من الأهلي إلى فريق النصر هذا الصيف، حيث سيغيب النـــــــجم “الشاب” عن نهائيات كأس العالم 2022 في الدوحة.

سر الاستبعاد عن الأخضر

وفي الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر، سوف يقام كأس العالم قطر 2022، حيث يشارك المنتخب السعودي في البطولة في حين أن استضافة الدوحة هي المرة الأولى في تاريخ الشرق الأوسط والثانية في تاريخ آسيا.

على هذه الخلفية، كشفت عناد الرشيد “السر” لاستبعاد غريب من تشكيلة المنتخب السعودي لكرة القدم، حيث قال إن غريب استبعد بعد انتقاله إلى النصر، ليس لأسباب فنية كما يعتقد البعض، ولن لأمر آخر.

وذكر الإعلامي الرياضي أن رينارد كان “غاضبا” من سلوك عبد الرحمن غريب ووصفه بأنه كان “غير الاحترافي” ، بعد أن رفض التدرب مع فريقه السابق الأهلي؛ لممارسة الضغط على النادي لمغادرة النادي رسميا.

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Source almnatiq

