أخضر 1994: ظهور مُشرف بالمونديال

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يستعد المنتخب الوطني، للظهور السادس في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس العالم قطر 2022 ممثلًا لقارة آسيا رفقة اليابان.

ويقع الأخضر في هذه النسخة من بطولة كأس العالم -التي ستُقام خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر- رفقة مجموعة تضم منتخبات: الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

ويستعرض “سبورت 24“ ملامح من أول مشاركة للمنتخب الوطني في كأس العالم خلال السطور التالية:

كان الظهور الأول للأخضر في بطولة كأس العالم بنسخة 1994 التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية؛ إذ وقع المنتخب رفقة مجموعة ضمت منتخبات: هولندا، بلجيكا والمغرب.

وظهر الأخضر بصورة مُشرفة في أول تواجد له بالمحفل العالمي الذي انتهى في هذه النسخة بتتويج منتخب البرازيلي بركلات الترجيح على حساب نظيره الإيطالي بعدما انتهى النهائي بالتعادل السلبي.

وافتتح المنتخب الوطني مشواره بهزيمة أمام منتخب هولندا بهدفين مقابل هدف، ولكن هذا التعثر لم يقف أمام عزيمة الأخضر في أول ظهور له؛ إذ انتفض وفاز في المباراة التالية على نظيره المغربي بالنتيجة ذاتها قبل أن يختتم الدور الأول من المسابقة بالفوز بهدف نظيف أمام بلجيكا سجله اللاعب سعيد العويران على طريقة مارادونا بعد أن راوغ عدة لاعبين ووضع الكرة في الشباك.

وحصد الأخضر بعد هذين الفوزين المركز الثاني بعد جمعه رصيد 6 نقاط ليتأهل رفقة هولندا صاحبة الرصيد ذاته ولكنها تصدرت بفارق المواجهة المباشرة.

وصعد الأخضر لدور 16 من المونديال في ظهور أول مُشرف ولكنه هُزم بثلاثية مقابل هدف أمام نظيره السويدي ليُغادر البطولة التي نجح في العودة لها بالنسخة التالية 1998.





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Source akhbaar24

