5 أجانب ومحليان.. مدربو الأخضر عبر مسيرته في كأس العالم

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يستعد المنتخب السعودي لتسجيل مشاركته السادسة في كأس العالم والثانية على التوالي، حيث بدأ العد التنازلي لانطلاق مونديال “قطر 2022” الذي يحل فيه الأخضر بالمجموعة الثالثة رفقة منتخبات الأرجنتين، بولندا والمكسيك.

ويقود الفرنسي هيرفي رينارد، كتيبة الأخضر في المونديال، ليكون المدرب الأجنبي الخامس الذي يظهر مع المنتخب السعودي في المحفل العالمي.

ويستعرض “سبورت 24” فيما يلي قائمة المدربين الذين قادوا الأخضر في كأس العالم عبر 5 نسخ سابقة، بينهم 4 أجانب ومدربيين وطنيين:

خورخي سولاري

تولى المدرب الأرجنتيني تدريب المنتخب السعودي في مارس 1994 حيث قاد الأخضر في 12 مباراة بينها 4 مباريات في كأس العالم.

وحقق الأخضر مع “سولاري” الفوز في 4 مباريات بينها مباراتين في المونديال مقابل تعادلين و6 هزائم بينها 4 ودية و2 في كأس العالم.

وقاد سولاري المنتخب السعودي لأفضل نتيجة في تاريخه بالمونديال حيث قاده إلى دور الـ16 قبل الخسارة أمام السويد.

كارلوس ألبرتو بيريرا

تولى بيريرا تدريب الأخضر في ولاية ثانية بعد ولايته الأولى التي كانت خلال عامي 1988 و1989، وكانت مباراته الأولى في الحقبة الثانية أمام ألمانيا وديًا وخسرها الأخضر بثلاثية.

قاد بيريرا الأخضر في المونديال حيث خسر أمام الدنمارك ثم أمام فرنسا برباعية ليقال بعد المباراة مباشرة.

محمد الخراشي

قاد المدرب الوطني المنتخب السعودي في مباراة واحدة بالمونديال وكانت أمام جنوب إفريقيا في كأس العالم فرنسا 1998 وحسمها التعادل 2-2.

ناصر الجوهر

أكثر مدرب قاد المنتخب في أكبر عدد من المباريات “61 مباراة”، وقاد الأخضر للتأهل إلى مونديال 2002 والذي استهله بالخسارة أمام ألمانيا 0-8 ثم الخسارة أمام الكاميرون 0-1 وأيرلندا 0-3 لتتم إقالته بعد العودة من كأس العالم.

ماركوس باكيتا

قاد باكيتا المنتخب السعودي في كأس العالم “ألمانيا 2006” حيث استهل مشواره بالتعادل أمام تونس 2-2 قبل الخسارة أمام أوكرانيا 0-4 وإسبانيا 0-1 واستمر مع الأخضر حتى خليجي 2007 حيث خسر أمام الإمارات في نصف النهائي.

خوان أنطونيو بيتزي

تولى تدريب المنتخب قبل كأس العالم 2018 وخاض إجمالًا مع الأخضر 22 مباراة فاز في 7 وتعادل 5 وخسر 10.

وقاد بيتزي المنتخب السعودي في مونديال 2018 حيث خسر أمام روسيا وأوروغواي قبل الفوز على مصر في المباراة الأخيرة، ليستمر المدرب الأرجنتيني حتى كأس آسيا 2019 حيث تأهل بالاخضر إلى ثمن النهائي قبل الخسارة أمام اليابان.



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Source akhbaar24

