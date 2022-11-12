الناشري يغيب عن مواجهة الأخضر الأولمبي وعمان

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أفادت مصادر بأن لاعب المنتخب الوطني الأولمبي، عوض الناشري، قد لا يلحق بمواجهة عمان.

وأشارت المصادر وفقًا لـ “الرياضية”، إلى أن اللاعب قد واصل برنامجه التأهيلي من خلال المشي حول أرضية الملعب مساء يوم أمس الجمعة.

وكان الناشري قد أُصيب في العضلة الضامة خلال مواجهة سوريا، يوم الأحد الماضي في البطولة ذاتها وغاب على إثر ذلك أمام البحرين.

ويلتقي منتخب عمان نظيره الأخضر، اليوم (السبت) ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة اتحاد غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية.



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Source akhbaar24

