︎
.
أفادت مصادر بأن لاعب المنتخب الوطني الأولمبي، عوض الناشري، قد لا يلحق بمواجهة عمان.
وأشارت المصادر وفقًا لـ “الرياضية”، إلى أن اللاعب قد واصل برنامجه التأهيلي من خلال المشي حول أرضية الملعب مساء يوم أمس الجمعة.
وكان الناشري قد أُصيب في العضلة الضامة خلال مواجهة سوريا، يوم الأحد الماضي في البطولة ذاتها وغاب على إثر ذلك أمام البحرين.
ويلتقي منتخب عمان نظيره الأخضر، اليوم (السبت) ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة اتحاد غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر الناشري يغيب عن مواجهة الأخضر الأولمبي وعمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.