إصابة شخصين في حريق مطعم بالرياض و«الدفاع المدني» يتدخل

︎ . المناطق_الرياض أسفر حريق مطعم بمدينة الرياض، عن إصابة شخصين، فيما باشرت فرق الدفاع المدني الحادث وتمكنت من إخماد النيران. وأوضحت مديرية الدفاع المدني في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن مدني الرياض باشر حادث اشتعال حريق في مطعم بحي النسيم، نتج عنه إصابة شخصين. وأشار الدفاع المدني إلى أنه جرى نقل المصابين الاثنين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازم ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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