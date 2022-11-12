مدرب عمان تحت 23 عامًا: مباراتنا أمام السعودية مثل الكتاب المفتوح

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قال مساعد مدرب منتخب عمان تحت 23 عامًا، مجيد النزواني، إن كل الأوراق مكشوفة قبل مواجهة المنتخب السعودي.
وأضاف النزواني، وفقًا لـ “الرياضية”:”تابعنا مباراتي المنتخب السعودي أمام سوريا والبحرين ونمتلك جميع التفاصيل عنه بما في ذلك مستوى اللاعبين الاحتياطيين”.
وأتم مساعد مدرب منتخب عمان تحت 23 عامًا، تصريحاته بقوله:”المباراة صعبة لأنه لا مجال للتعويض، كما أن أوراق كل منتخب باتت مكشوفة، مثل الكتاب المفتوح، أمام منافسه، ونتوقع أن تؤدي التفاصيل الصغيرة دورًا كبيرًا في تحديد المتأهل إلى النهائي”.
ويلتقي منتخب عمان نظيره الأخضر، اليوم (السبت) ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة اتحاد غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية.
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Source akhbaar24
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