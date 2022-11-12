رجل الأعمال الملهم كريس جاردنر يزور سلسلة بطولات أرامكو للفرق في جدة

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شهد اليوم الثاني من منافسات بطولة السعودية الدولية للقولف حضوراً جماهيرياً لافتاً ضم مجموعة من الشخصيات الرياضية والاجتماعية والفنية البارزة على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي وكان منهم رجل الأعمال الأمريكي الناجح، صاحب القصة الملهمة كريس جاردنر.

جاردنر هو رجل أعمال ناجح ذو قصة ملهمة حيث عانى من التشرد أثناء تربية ابنه الصغير لكن سرعان ما أصبح سمسارًا للأسهم وأسس في النهاية شركته الخاصة للسمسرة وقام بعدها الأمريكي بنشر كتابه باسم “السعي وراء السعادة” الكتاب الذي تم تحويله إلى فيلم ناجح جسده الممثل الأمريكي ويل سميث.

كونه من عشاق الرياضة أعرب جاردنر عن حماسه بزيارة نادي وملعب رويال غرينز لحضور سلسلة بطولات أرامكو للفرق في جدة حيث يدعم التزام السلسلة بدعم وتمكين المرأة وتنمية رياضة القولف في الشرق الأوسط.

وصرح الأمريكي جاردر قائلاً: “لقد أذهلتني المرافق هنا في نادي وملعب رويال غرينز وامتداد واتساع سلسلة بطولات أرامكو للفرق، فالتفاني بتطوير رياضة القولف للنساء أمر مذهل!”؟

وبعد خبر إعلان رفع مجموع جوائز بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية إلى 5 ملايين دولار اعتبارًا من فبراير 2023 لتتناسب مع صندوق جوائز مسابقة الرجال، علق جاردنر: “موضوع المساواة هو حديث الكل حول العالم حالياً، وأرى أن خطوة منح مجموع جوائز للنساء مساوي للرجال من بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية تقطع شوطاً طويلاً لتحقيق ذلك”.

وأضاف: “”يسعدني هذا الخبر حيث يعني ذلك أن حفيدتي الآن يمكنها أن تصبح رياضية على مستوى عالمي إذا أرادت ذلك. وأنا أؤيد بالتأكيد أن يحصل كلا الجنسين على نفس مجموع الجوائز، لا سيما كونهم يعملون بنفس القدر من الجدية وملتزمين ببذل أقصى جهد وكامل التركيز”.

واختتم حواره جاردنر، المتحدث التحفيزي قائلاً: “قصة نجاحي ليست قصتي بحسب، بل هي قصة كل من لديه حلم ولم يفشل بالسعي، فأحب ما علي الآن أن أقضي بعضاً من الوقت مع الشباب الطموحين لتشجيعهم أن يسعوا لتحقيق أحلامهم، مثلما حلمت لاعبات القولف هؤلاء منذ أن كن صغيرات بتحقيق ما حققنه الآن مع سلسلة بطولة أرامكو للفرق”.



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Source akhbaar24

