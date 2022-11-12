“جود الإسكان” تطلق خدمة “جود 365” لتمكين استدامة العطاء طوال أيام العام

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المناطق_واس

أطلقت منصة جود الإسكان خدمة جود 365 تحت شعار (أيامك_جود)، والتي تهدف إلى تمكين المتبرع من تقديم العطاء لكل أيام السنة لمرّة واحدة، حيث يقوم المتبرع بتقديم عطائه السنوي دفعة واحدة عبر المنصة، وتخصيصها للحالات المتاحة في المنصة، في إطار مساعي “جود الإسكان” لتمكين الأسر شديدة الحاجة من توفير المسكن الملائم.

وتأتي هذه الخدمة في إطار الجهود التي تبذلها منصة جود الإسكان لتعزيز إسهام المانحين في توفير الاستقرار السكني للأسر شديدة الحاجة، من خلال دعم الإيجار، أو توفير مسكن يلائم أفراد الأسرة ويلبي احتياجاتها الأساسية.

وأكد المدير التنفيذي لمنصة جود الإسكان عمار بن صالح الوهيبي، أن المنصة تعمل ضمن مجمل مساعيها على بث روح التكافل بين أفراد المجتمع ومؤسساته الداعمة، والفئات المستحقة لهذا الدعم؛ لضمان استدامة العطاء السكني للأُسر شديدة الحاجة، وتحقيق الريادة في المسؤولية المجتمعية، وتفعيل إسهام القطاع الثالث في تحقيق المستهدفات الإستراتيجية المرجوة.

وأشار الوهيبي، إلى أن المنصة حظيت منذ انطلاقتها بدعم سخي من القيادة الرشيدة ـ حفظها الله ـ تأكيدًا على اهتمام القيادة بتفعيل الدور الاجتماعي في تسريع عجلة التنمية من خلال تقديم نموذج جديد للتكافل الاجتماعي تتكامل فيه أدوار الجهات الحكومية والخيرية وتلتقي على منصة “جود الإسكان”.

يذكر أن منصة جود الإسكان تُعد إحدى مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية الهادفة إلى إشراك المجتمع – أفرادًا ومنظمات – لزيادة نمو العطاء السكني الخيري، بواسطة منصة إلكترونية تحقق الشفافية والدقة والاحترافية في تقديم الإسهامات، ويمكن معرفة طرق الإسهام في منصة جود الإسكان من خلال زيارة رابط الخدمة joodeskan.sa/jood-365 .

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Source almnatiq

