السبت.. الهلال يعاود تدريباته خلال فترة التوقف

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يعاود فريق الهلال عند 08:00 مساء اليوم السبت تدريباته الجماعية خلال فترة التوقف الجارية.
ويتجمع لاعبو الهلال عند 07:00 مساء اليوم بمقر النادي على أن تنطلق التدريبات عند 08:00.
وكان الجهاز الفني لفريق الهلال، بقيادة رامون دياز قد منح اللاعبين إجازة لمدة 27 يومًا.
وينتظر أن يُسلم الجهاز الفني اللاعبين جدول البرنامج الخاص بالمعسكر الداخلي ومواعيد الحضور والمغادرة وخطة التغذية.
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Source akhbaar24
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