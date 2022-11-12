“الجيش العراقي” يُخيِّر ضباطه بين تخفيض الوزن والتقاعد

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تضمنت وثيقة صادرة عن وزارة الدفاع العراقية تعليمات بإحالة الضباط ممن يعانون من السمنة وزيادة الوزن إلى التقاعد في حال عجزهم عن تخفيف أوزانهم.

وتطالب الوثيقة التي وجهها رئيس أركان الجيش العراقي إلى المديريات والقطاعات؛ بضرورة الالتزام باللياقة البدنية، محذرة من أن المترهلين منهم سيتم إحالتهم للتقاعد.

وتضمنت الوثيقة أنه يجب إخضاع الضباط برتبة ملازم ونقيب لفحص الوزن، وإشراك الذين يعانون من زيادة الوزن منهم في دورات “المترهلين”.

وأشارت إلى أن فحص الوزن للضباط سيكون بشكل سنوي، مشددة على أنه على مديرية الشؤون الطبية العسكرية إصدار جدول توقيتات بالفحص، والذين لديهم ترقية يخضعون مرتين لفحص الوزن (الفحص العام وفحص الترقية).

وأوضحت الوثيقة أنه يجب فحص الضباط المرضى ممن لديهم ضعف في القلب قبل إشراكهم بدورات “المترهلين” لتفادي حصول خطورة على حياتهم في حال إشراكهم.



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Source akhbaar24

