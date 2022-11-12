الرميّان: نسعى من خلال شركة “سير” لتصنيع 328 ألف سيارة كهربائية سنويًا

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انطلقت صباح اليوم (السبت) فعاليات اليوم الثاني لمنتدى مبادرة السعودية الخضراء، الذي يُعقد بالتزامن مع مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ “كوب 27″، المقام في مدينة شرم الشيخ بمصر.

وأكد محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميّان أن الصندوق يسعى لإرساء اقتصاد مستدام يمكنه الاستمرار لمدة 100 عام قادمة.

وأشار إلى شركة “سير” التي أطلقها ولي العهد مؤخراً وتتبع لنصدوق الاستثمارات، وهي أول سيارة سعودية تُصنع خارج الولايات المتحدة، مبيناً أنها تسعى لبناء 328 ألف سيارة كهربائية سنويًا.

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Source akhbaar24

