وظائف شاغرة في الأمانة العامة للأمم المتحدة.. قدم من هنا

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أعلنت الأمانة العامة للأمم المتحدة “united Nation” عبر برنامج الأمم المتحدة للبيئة عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة مختلف التخصصات الشروط والمتـــطلبات الوظيفية، وللتقديم على الرابط التالي: (أضغط هنا).

وظائف شاغرة في الأمانة العامة للأمم المتحدة

وتطلب الأمانة العامة للأمم المتحدة مسمى وظيفي بدرجة خبير المفاوضات البيئية وذلك بـ “المؤهلات ووالخبرة التالية: “مطلوب درجة متقدمة (ماجستير أو دكتوراه) في العلوم البيئية أو القانون أو العلوم السياسية أو العلاقات الدولية أو ما يعادلها أو أي مجال آخر ذي صلة”.

ويكون المطلوب ذو خبرة عملية سابقة لا تقل عن 10 سنوات في المفاوضات البيئية والإلـــــمام بالاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف، ولديه المعرفة بالاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف في المملكة العربية السعودية هي أصول.

ويملك تجربة العمل في غرب آسيا أمر مرغوب فيه، ويكون مطلوب إتقان اللغة الإنجلــــــيزية والعربية كتابة وتحدثا، وكما يهدف إعلان الاستشارات هذا إلى التماس الطلبات لأغراض إعداد القوائم لتكون بمثابة مجموعة من الخبرات.

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Source almnatiq

