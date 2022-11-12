زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب جواتيمالا

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ضرب زلزال بلغت قوته 5.8 درجات على مقياس ريختر، أمس ، جواتيمالا .
وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال كان على بعد أقل من 11 كيلومترا من بلدة ماساجوا بالقرب من الساحل الجنوبي لجواتيمالا.
ولم تسجل وكالة مكافحة الكوارث في جواتيمالا على الفور أي خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال، كما لم تصدر السلطات في السلفادور المجاورة، أي تحذيرات من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).
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Source almnatiq
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