لا تتجاهلها.. الكشف عن أبرز 10 علامات تنذرك بأن الكبد في خطر

︎

.

يعد الكبد، من أهم الأعضاء في جسم الإنسان، نظرا لدوره في مكافحة الالتهابات، وتحويل الطعام إلى طاقة ومساعدة الجسم على التخلص من النفايات.

إلا أن هناك مجموعة من العوامل تسبب مشاكل في الكبد، وتعيقه عن أداء مهامه بالشكل المثالي، منها الإصابة بالفيروسات والعدوي وتعاطي الكحول والسمنة، وهناك مجموعة من الأعراض التي تشير إلى وجود مشاكل في هذا العضو المهم.

ذكر موقع “mayoclinic”، بعضا من الأعراض التي تعتبر جرس إنذار على وجود مشاكل في الكبد، منها:اصفرار الجلد والعينين (اليرقان).ألمًا وتورُّمًا في البطن.تورُّم الساقين والكاحلين.حكة الجلد.البول الداكن.براز شاحب اللون.الإرهاق المزمن.الغثيان أو القيء.فقدان الشهية.سهولة الإصابة بالكدمات.

أما عن الأسباب،

1. العدوى:يمكن أن تصيب الطفيليات والفيروسات الكبد، ما يسبب التهابًا يعيق وظائف الكبد، ويمكن أن تنتشر الفيروسات المسببة لتلف الكبد من خلال الدم، أو الطعام أو الماء الملوث أو الاتصال عن قرب بشخص مصاب، وتعد أكثر أنواع عدوى الكبد شيوعًا هي فيروسات الالتهاب الكبدي، وتشمل:فيروس التهاب الكبد A.فيروس التهاب الكبد B.فيروس التهاب الكبد C.2.

2ـ أمراض الجهاز المناعي:يمكن أن تؤثر الأمراض التي يهاجم بها الجهاز المناعي أجزاءً معينة من الجسم (المناعة الذاتية) في الكبد، تشمل:التهاب الكبد المناعي الذاتي.التَشَمُّع الصَفْراوِيُّ الأولي.الْتِهابُ الأَقْنِيَةِ الصَّفْراوِيَّةِ المُصَلِّب الأوَّلي.

3. العوامل الوراثية:يمكن أن تتسبب وراثة جين واحد من أحد والديكَ أو كليهما في تراكُم مواد مختلفة في الكبد؛ ما يؤدي إلى تلف الكبد، تشمل:مرض ترسُّب الأصبغة الدموية.مرض ويلسون.نقص مضاد التريبسين – ألفا1.4. السرطان:سرطان الكبد.سرطان القناة الصفراوية.الورم الغدي الكبدي. هناك أسباب شائعة أخرى لمرض الكبد، وتتضمن ما يلي:الإدمان المزمن للكحول.تراكم الدهون في الكبد (مرض الكبد الدهني غير الكحولي).

بعض الأدوية التي يتم تناولها دون وصفة طبية.بعض المُركّبات العشبية.

عوامل الخطر:تتضمن العوامل التي قد تزيد من خطر إصابتكَ بمرض الكبد ما يلي:كثرة استخدام الكحول.السمنة.مرض السكري من النوع الثاني.حقن المخدرات بإبر مشتركة.نقل الدم.الجماع الضار وغير الآمن.التعرض لمواد كيميائية أو سموم معينة.وجود تاريخ عائلي من الإصابة بأمراض الكبد.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source almnatiq

