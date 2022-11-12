مجموعة عالمية للدعاية توصي عملاءها بإيقاف الإعلانات على “تويتر” بسبب مخاوف

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أوصت مجموعة “أومنيكوم” للدعاية والتسويق عملاءها بوقف الإنفاق على الإعلانات عبر منصة تويتر على المدى القصير، مؤقتًا.

وتخدم “أومنيكوم” أكثر من 5 آلاف عميل في 70 دولة، من بينهم شركات مكدونالدز، وأبل، وجونسون أند جونسون.

وقالت مذكرة داخلية للشركة، وفقاً لوكالة “رويترز” إن قدرة تويتر على الحفاظ على المستوى السابق لإجراءات سلامة العلامة التجارية وفعاليتها معوقة على المدى القريب.

وأوضحت أومنيكوم أن هذا من غير المرجح أن يؤدي إلى زيادة بيئة المخاطرة بشكل ملحوظ للمعلنين، إلاّ أن خطر الارتباط بمحتوى غير آمن يمكن أن يرتفع ويجب أخذ مثل هذا في الاعتبار عند اتخاذ قرار بشأن استخدام المنصة.

وألقى إيلون ماسك، الذي استحوذ مؤخراً على “تويتر” مقابل 44 مليار دولار، اللوم على مجموعات الحقوق المدنية بتسببها في انخفاض الإيرادات بشكل كبير مع ضغطها على معلني تويتر لمقاطعة الخدمة إلى أن توضح المنصة خططها للتحكم في المعلومات المضللة وخطاب الكراهية.



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Source akhbaar24

