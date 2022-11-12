“الصندوق العقاري”: إيداع الدعم بأثر رجعي لمن توقفت مستحقاتهم بسبب شهادة البناء

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أكد صندوق التنمية العقارية، أنه ستتم إعادة إيداع الدعم بأثر رجعي للمُستفيدين الذين تأثروا بعدم تقديم شهادة الإشغال (إتمام بناء) عند إزالة سبب توقفه.
وأوضح الصندوق في رده على استفسار من أحد الأشخاص، أنه في حال تعليق الدعم السكني ستتم إعادة إيداع الدعم في أقرب وقت بأثر رجعي بعد تقديم شهادة الإشغال (إتمام بناء) عبر الخدمات الإلكترونية.
ولفت إلى أن طلب توفير شهادة إتمام البناء يهدف لضمان جودة المباني، منوهاً إلى أن استمرارية الدعم متعلقة بتوفير المستفيد لشهادة إتمام البناء لمنتج البناء الذاتي وبحسب اشتراطات برنامج الدعم السكني من (اكتمال البناء) خلال المهلة الزمنية (3 سنوات) بدايةً من أول دفعة.
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Source akhbaar24
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