شكرا لقرائتكم خبر عن بـ رسالة مؤثرة.. نواف العابد يعلق على ضياع حلم المونديال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق نواف العابد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، عبر مواقع التواصل الاجتماعي على استبعاده من القائمة النهائية لمنتخب السعودية، المشاركة في نهائيات كأس العالم قطر 2022.

رينارد يكشف قائمة المنتخب السعودي في كأس العالم 2022

وكشف إيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، مساء اليوم الجمعة عن القائمة النهائية للخُضر، استعدادًا للمشاركة في مونديال العالم، المقرر أن ينطلق ف 20 نوفمبر، على أن ينتهي 18 ديسمبر للعام نفسه.

رسالة نواف العابد بعد استبعاده من مونديال العالم

وجاء تعليق العابد على استبعاده من مونديال قطر بـ رسالة، نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع "سناب شات"، جاءت على النحو التالي..

نواف العابد: "أنت تريد وانا أريد والله يفعل ما يريد الحمدلله على كل حال تمنيت ان اكون مع اخواني وزملائي في آخر مونديال لي".

واستكمل اللاعب: "فخور وسعيد عن كل ما قدمته طوال مسيرتي الكرويه مع المنتخب اتمنى بأن أكون ولم أبخل يتقديم كل جهد وتضحيه إتجاه الوطن اللي اعطاني الكثير".

تعرف على أرقام نواف العابد مع المنتخب السعودي

شارك نواف العابد خلال مسيرته مع المنتخب السعودي في 43 مباراة دولية، ناجحًا في التسجيل خلالها 8 أهداف فقط لا غير، ولم يسبق للعابد المشاركة في كأس العالم، حيث غاب نجم الشباب عن مونديال روسيا 2018 أيضًا.

قائمة المنتخب السعودي في كأس العالم قطر 2022

حراسة المرمى: محمد العويس، محمد الربيعي، نواف العقيدي.

خط الدفاع: ياسر الشهراني، حسان تمبكتي، سعود عبدالحميد، عبدالله مادو، علي البليهي، عبدالإله العمري، سلطان الغنام، محمد البريك، ناصر الدوسري.

خط الوسط: عبدالله عطيف، عبدالإله المالكي، رياض شراحيلي، علي الحسن، سلمان الفرج، محمد كنو، سامي النجعي.

خط الهجوم: سالم الدوسري، فهد المولد، فراس البريكان، هتان باهبري، عبدالرحمن العبود، هيثم عسيري، صالح الشهري.

الجدير ذكره يقع "الأخضر" في المجموعة الثالثة رفقة الأرجنتين، والذي يواجهها في أولى مبارياته، قبل أن يواجه بولندا والمكسيك.