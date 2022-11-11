قيادة مجموعة لواء الإمام فيصل بن تركي الأول تكرّم مستشفى الحرث

︎ . المناطق_فضة عطيف كرّمت مجموعة لواء الإمام فيصل بن تركي الأول ، ممثلة بالقوة ( ٣٠٣٠ ) ، ضمن قوات عاصفة الحزم وإعادة اﻷمل، مستشفى الحرث العام؛ لجهوده في خدمة وعلاج مصابي الحد الجنوبي وذوي شهداء الواجب ، إلى جانب التعامل السليم مع حالات مصابي الحد المنومين بالمستشفى وتسخير الإمكانيات كافة لهم حتى تماثلوا بالشفاء .واعتبرت إدارة المستشفى، أن ما قامت به يعد واجبًا وطنيًا وإنسانيًا في المقام الأول، وأنه أقل ما يمكن تقديمه لهم . ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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