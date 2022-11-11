“الستارة الخضراء” وأول وثيقة في الإسلام.. أبرز محتويات معرض “الهجرة على خُطى الرسول”

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ضمّ معرض “الهجرة على خُطى الرسول” الذي يقام في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي “إثراء” العديد من القطع المعروضة التي جذبت الزوار، ومن بين هذه القطع وثيقة المدينة المنورة، وكذلك “الستارة الخضراء” التي كانت معلقة بين غرفة الرسول ﷺ ومنبره.

وأوضح المتطوع في معرض الهجرة محمد العتيبي لـ “أخبار 24” أن المعرض يشمل العديد من القطع التي تذكّر الزائرين بهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن ضِمنها وثيقة المدينة المنورة وهي أول وثيقة في تاريخ الإسلام، حيث كتبها الرسول ﷺ عندما وصل إلى المدينة وكانت بمثابة أول نظام أو دستور أصدره الرسول ﷺ لإدارة الشؤون الداخلية والخارجية للمدينة.

وأضاف العتيبي أن هذه الوثيقة هي التي نقضها يهود بني قريظة في معركة الأحزاب أو الخندق فحاربهم الرسول ﷺ وطردهم من المدينة وتم كتابة الوثيقة بيد الخطاط أسامة القحطاني، أما الوثيقة المختصرة فقد كُتبت بيد الخطاط عثمان طه عثمان كاتب المصحف الشريف.

وأشار العتيبي إلى أن المعرض يتضمن أيضاً الستارة الخضراء التي كانت معلقة بين غرفة الرسول ﷺ ومنبره في الروضة الشريفة، وهي نسخة أصلية مطرزة بخيوط الفضة ويوجد عليها الختم العثماني حيث تعود إلى تاريخ الدولة العثمانية.



يًذكر أن مركز “إثراء” شهد مؤخرًا افتتاح أول معرض يحمل عنوان “الهجرة على خطى الرسول” الذي يبحر في تجربة محاكاة هجرة الرسول ﷺ ويمنح الزوار تفاصيل التجربة الثرية في قالب تاريخي من خلال مقاطع فيديو وقطع تاريخية تتناول تلك الفترة، ويستمر المعرض لمدة 9 أشهر ليتنقل بعد ذلك في كل من (الرياض وجدة والمدينة المنورة) ثم عدد من مدن العالم وذلك بهدف تسليط الضوء على واحد من أهم الأحداث المهمة في التاريخ الإسلامي، ويشمل 14 محطة تفاعلية، وفيلماً وثائقياً، وكتاباً يروي قصة الهجرة.

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Source akhbaar24

