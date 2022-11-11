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ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على مواطنين، ومقيم من الجنسية اليمنية، ومواطن خليجي لانتحالهم صفة غير صحيحة.
وأوضحت، اليوم (الجمعة)، أن المقبوض عليهم ارتكبوا حوادث سلب أموال، ومصوغات ذهبية، وتم استرداد جزء منها.
وأشارت إلى أنه جرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
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Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على 4 أشخاص لانتحالهم صفة غير رسمية وارتكابهم حوادث سلب في مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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