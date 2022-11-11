رسالة عاجلة إلى مركز التحكيم الرياضي بشأن حمدالله

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بعث الخبير القانوني أحمد أمير برسالة عاجلة إلى المركز السعودي للتحكيم الرياضي قبيل مونديال قطر 2022، حيث يشُارك الأخضر في البطولة التي تستضيفها الدوحة للمرة السادسة في تاريخ مشاركاته.

ونشر الأمير رسالة عاجلة عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، يُناشد فيها مركز التحكيم قائلًا: “”يجب على مركز التحكيم اصدار القرار النهائي قبل بداية كأس العالم قطر 2022 وذلك لأن تاخير اصداره قد يؤثر على نزاهة المنافسة وتساوي الفرص”.

وأضاف، أن هذا قد يؤدي الى سلسلة من الاجراءات القانونية التي من الممكن ان تتخذها فيفا ضد جميع الاجراءات الخاطئة من المركز.

وتعتبر قضية المغربي حمدالله من أكثر القضايا إثارة للجدل في كرة القدم مؤخرًا، وهي مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالمركز السعودي للتحكيم الرياضي، وتتطلع جميع القطاعات في المملكة العربية السعودية إلى الحكم النهائي للمركز في القضية.

فيما أعلن وليد الركراكي، مدرب المنتخب المغربي الأول لكرة القدم ، عن ضم مهاجم الاتحاد عبد الرزاق حمدالله إلى تشكيلة أسود الأطلس استعدادًا لكأس العالم 2022، ليعود نجم العميد إلى أسود الأطلس بعد غياب طويل.

وفي وقت سابق، أصدرت لجنة المحترفين بالاتحاد السعودي لكرة القدم عقوبة على مركز التحكيم الرياضي، بتعليق حمدالله لمدة 4 أشهر وذلك إلى حين صدور الحكم النهائي الأمر الذي أثار جدلا من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم.

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Source almnatiq

