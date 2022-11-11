أول تعليق من “العابد” بعد استبعاده من قائمة الأخضر للمونديال

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وجه لاعب الشباب والمنتخب الوطني نواف العابد رسالة بعد اسبتعاده من قائمة الأخضر المشاركة في كأس العالم بقطر 2022.

وشهدت قائمة المنتخب استبعاد رينارد لكل من: نواف العابد، عبدالله الحمدان، أحمد بامسعود، زكريا هوساوي، أمين بخاري، عبدالله رديف، وأيمن يحيى.

وكتب العابد عبر حسابه على “سناب شات”:” أنت تريد وأنا اريد والله يفعل ما يريد، الحمد لله على كل حال تمنيت أن أكون مع اخواني وزملائيفي اخر مونديال لي”.

وأضاف:” سعيد وفخور عن كل ما قدمته طوال مسيرتي الكروية مع المنتخب، أتمنى بأن أكون ولم أبخل بتقديم كل جهد وتضحيه اتجاه الوطن اعطائي الكثير”.

أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني، الفرنسي هيرفي رينارد، قائمته التي ضمت 26 لاعبًا لخوض منافسات بطولة كأس العالم قطر 2022.

ويقع المنتخب الوطني في كأس العالم قطر 2022 رفقة مجموعة تضم منتخبات: الأرجنتين، والمكسيك، وبولندا.



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Source akhbaar24

