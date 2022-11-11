شاهد.. لعبة فيفا 2023 تكشف الستار عن قميص المنتخب السعودي في المونديال

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كشفت لعبة “فيفا 2023” الستار عن قمص المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في اللعبة، وذكل جاء بعد أن نجح الأخضر في التأهل لنهائيات كأس العالم قطر 2022، والذي سينطلق خلال الشهر الجاري.

ومن المقرر، أن ينطلق كأس العالم 2022، خلال الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر2022 في العاصمة القطرية “الدوحة” حيث ستكون النسخة الأولى التي يستضيفها الشرق الأوسط والثانية في آسيا.

ويقع الأخضر ضمن مجموعة صعبة جدًا، حيث يأتي مع المنتخب الأرجنتيني الذي يقود الأسطورة ليونيل ميسي نجم برشلونة السابق، وباريس سان جيرمان الحالي، وبولندا الذي يتصدر هجومه نجم البرسا روبرت ليفاندوفسكي فضلا عن منتخب المكسيك بقيادة غوادرادو.

وأعلنت لعبة “فيفا 2023″، عن قميص المنتخب السعودي قبل أيام من المونديال الذي سيقام في قطر 2022، والذي جاء على النحو التالي:

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Source almnatiq

