رئيس “نيوم”: التاكسي الطائر سيكون حاضراً للتنقل والمواصلات

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قال الرئيس التنفيذي لمشروع “نيوم”، المهندس نظمي النصر، إن التاكسي الطائر سيكون حاضراً للتنقل والمواصلات في المنطقة، حيث يجري العمل على وضع أول نظام صديق للبيئة يعتمد على الطيران.

وأوضح “النصر” خلال منتدى مبادرة السعودية الخضراء أنه تم استخدام 15 طائرة هليكوبتر في نيوم بشكل فعلي، وهذا ما يساعد المنطقة على تحقيق أهدافها، كما أن العمل جارٍ على توفير مصادر مياه متجددة للاستهلاك التجاري والصناعي.

ونوه إلى أن “نيوم” شهدت إنشاء أول مركز لتطوير الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر وهو يركز على الابتكار والأبحاث لحماية المحميات الطبيعية والبيئة، بالإضافة إلى وجود مدينة صناعية لتسريع انتقال الحلول والتكنولوجيا.

وأشار إلى أنه سيتم العمل على تحسين البنية التحتية لمدينة “ذا لاين”؛ لتسع 10 ملايين شخص يسكنون على 5 % فقط من مساحة أراضيها، مبيناً أن تلك الكثافة السكانية تعادل سكان مدينتي لندن ونيويورك.

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Source akhbaar24

