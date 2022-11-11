شكرا لقرائتكم التاكسي الطائر للتنقل في نيوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن الرئيس التنفيذي لمشروع مدينة نيوم، نظمي النصر، عن إنشاء أول مركز لتطوير الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر في نيوم.

تنقل صديق للبيئة:

وأكد النصر، خلال كلمته في منتدى السعودية الخضراء المنعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية، أنه سيتم خلق أول نظام تنقل صديق للبيئة، وسيتم بشكل مدمج.

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وتابع: “سنجلب التاكسي الطائر في نيوم للتنقل والمواصلات.. وأعددنا بالفعل أن تبدأ 15 طائرة هليكوبتر في نيوم عملها هذا العام 2022، وهذا يساعد نيوم على تحقيق أهدافها، وكذلك نسعى لأن تكون هناك مصادر مياه متجددة”.

100 مليون شجرة:

وكان الرئيس التنفيذي لمشروع نيوم، أكد أنه تم البدء في نيوم بزراعة 100 مليون شجرة لاستعادة الغطاء النباتي.

وأضاف: “هذا ليس بالوعد الهين، وسنحافظ على الحياة البرية في المنطقة، وسنساعد على تزاوج الحيوانات والأجناس المختلفة على مساحة 2 مليون هكتار؛ لأن منطقة نيوم فقدت للأسف الكثير من الكائنات البرية”.