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30 % من أطفال السعودية بحاجة للنظارات

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شكرا لقرائتكم 30 % من أطفال بحاجة للنظارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قالت استشارية طب وجراحة العيون د. خديجة العطاس: إن هناك أبحاثًا عديدة أكدت أن جلوس الأطفال لفترات طويلة أمام شاشات الأجهزة الإلكترونية تسبب إصابتهم بقصر نظر بشكل كبير ويحتاجون لارتداء نظارات.

حملات توعوية:

وأوضحت العطاس، في مداخلة مع برنامج “الراصد” على “الإخبارية”، أن حملات التوعية باتت أكثر من السابق بشأن الكشف على نظر الأطفال في ظل تضرر الأطفال من الأجهزة الإلكترونية بشكل كبير.

وأضافت العطاس أن 30% من الأطفال في المملكة بحاجة للنظارات، لافتة إلى أن إصابات قصر وطول النظر عادة ما تكون وراثية؛ لذا نصحت الآباء الذين يرتدون نظارات بضرورة الكشف على أولادهم بوقت مبكر.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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