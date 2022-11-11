شكرا لقرائتكم إخلاء مواطن تعرض لوعكة صحية بالمغرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نقلت طائرة الإخلاء الطبي، اليوم الجمعة، مواطنًا إلى أرض الوطن، بعد تعرضه لوعكة صحية في مملكة المغرب.

توجيهات القيادة:

وقالت السفارة في تغريدة لها عبر تويتر: إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة- حفظها الله- وحرصها الدائم على مواطني المملكة في الداخل والخارج، قامت طائرة الإخلاء الطبي السعودي، اليوم الجمعة 11/ 11/ 2022م، بالتنسيق مع السفارة في الرباط بنقل مواطن سعودي إلى أرض الوطن، بعد تعرضه لوعكة صحية استدعت نقله لاستكمال علاجه في المملكة.