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إخلاء مواطن تعرض لوعكة صحية بالمغرب

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الرياض - محمد الوسيري - نقلت طائرة الإخلاء الطبي، اليوم الجمعة، مواطنًا إلى أرض الوطن، بعد تعرضه لوعكة صحية في مملكة المغرب.

توجيهات القيادة:

وقالت السفارة في تغريدة لها عبر تويتر: إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة- حفظها الله- وحرصها الدائم على مواطني المملكة في الداخل والخارج، قامت طائرة الإخلاء الطبي السعودي، اليوم الجمعة 11/ 11/ 2022م، بالتنسيق مع السفارة في الرباط بنقل مواطن سعودي إلى أرض الوطن، بعد تعرضه لوعكة صحية استدعت نقله لاستكمال علاجه في المملكة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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