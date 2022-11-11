شكرا لقرائتكم لوحة فنية أمام مسجد قباء بسبب الأمطار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تداول مواطنون لقطات لمشهد في غاية الجمال لتساقط الأمطار أمام مسجد قباء في المدينة المنورة.

مشهد رائع وخلاب

وفي الفيديو يمكن رؤية الأمطار الغزيرة التي تسقط بكثرة أمام المسجد في مشهد رائع وخلاب.

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وأظهر المقطع لحظات سقوط الأمطار وسط جو مليء بالغيوم، وأجواء يعمها الهدوء.

وسقطت اليوم الجمعة أمطار من متوسطة إلى غزيرة على عدد من المحافظات والمراكز والهجر، سالت على إثرها الأودية والشعاب، وما تزال الفرصة مهيأةً لهطول الأمطار.

تحذيرات

وكان المركز الوطني للأرصاد نبه، اليوم، من هطول أمطار رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظة الطائف ومركز الهدا والشفا والسيل الكبير.

وقال المركز في تنبيه اليوم: إن الأمطار تكون مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وانعدام في الرؤية وتساقط البرد وسيول، تستمر إلى الساعة 10 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

وسقطت أمطار غزيرة وسيول غرب مكة المكرمة عصر اليوم الجمعة، حيث شهد الحرم المكي الشريف وساحاته الخارجية هطولًا لأمطار غزيرة.