شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق قوي من نجم المنتخب المغربي على استبعاد راموس من قائمة إسبانيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق نجم المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، على استبعاد سيرجيو راموس مدافع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، من قائمة إسبانيا في نهائيات كأس العالم.

لويس إنريكي يستبعد راموس من قائمة المنتخب الإسباني في مونديال قطر

وأعلن لويس إنريكي المدير الفني للمنتخب الإسباني، عن قائمة الماتادور دون وجود راموس، والتي تشارك في مونديال قطر بالفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبل.

وأشار المغربي أشرف حكيمي ظهير البي إس جي وزميل راموس بالفريق، أن سيرجيو من أفضل مدافعي العالم في الوقت الحالي.

حكيمي يؤكد أن راموس أفضل مدافعي العالم

وكتب حكيمي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "راموس أفضل مدافع في العالم"، تعليقًا على عدم تواجده في مونديال قطر.

وتواجد حكيمي في قائمة منتخب المغرب التي ستشارك بالبطولة، حيث يقع أسود الأطلس بالمجموعة السادسة والتي تضم منتخبات بلجيكا، كندا وكرواتيا.

من المقرر أن يخوض المنتخب المغربي بقيادة وليد الركراكي المدير الفني، أولى مبارياته في كأس العالم أمام كرواتيا، يوم 23 نوفمبر الجاري.