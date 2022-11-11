شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. هيرفي رينارد يعلن قائمة المنتخب السعودي في كأس العالم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عن قائمة الأخضر لخوض منافسات كأس العالم قطر 2022.

ويشارك المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه، حيث يلعب في المجموعة الثالثة التي تضم بجواره كل من الأرجنتين وبولندا والمكسيك.

موعد سفر المنتخب السعودي إلى قطر

ومن المقرر أن يغادر الأخضر السعودي إلى العاصمة القطرية الدوحة، عقب مواجهة منتخب كرواتيا وديًا يوم الأربعاء المقبل على ملعب مرسول بارك.

وضمت قائمة السعودية لكأس العالم قطر 2022، 26 لاعبًا، والتي جاءت كالتالي:

محمد العويس، محمد الربيعي، نواف العقيدي، سلطان الغنام، عبدالاله العمري، علي البليهي، عبدالله مادو، سعود عبدالحميد، حسان تمبكتي، ياسر الشهراني، محمد البريك، عبدالله عطيف، عبدالاله المالكي، رياض شراحيلي، علي الحسن، سلمان الفرج، محمد كنو، ناصر الدوسري، سامي النجعي، هتان باهبري، سالم الدوسري، فهد المولد، عبدالرحمن العبود، هيثم عسيري، فراس البريكان، صالح الشهري.

موعد مباراة السعودية ضد الأرجنتين في مونديال قطر

ويلتقي منتخب السعودية بنظيره منتخب الأرجنتين، في أولى جولات دور المجموعات في بطولة كأس العالم قطر 2022، يوم الثلاثاء الموافق الثاني والعشرين من شهر نوفمبر الجاري.