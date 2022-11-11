برد على طرق حائل ولقطات توثق الأجواء

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الرياض - محمد الوسيري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات توثق سقوط أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد غرب حائل.

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تراكم حبات البرد

وفي الفيديو يمكن مشاهدة تراكم حبات البرد على الطرق، وصاحبها سقوط الأمطار.

من المعروف أن المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سقوط أمطار في أماكن متفرقة.

وأفاد المركز أن الفرصة ما زالت مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد.