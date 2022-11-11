شكرا لقرائتكم 3 أهداف و3 تأثيرات لـ تحويل النفايات في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تحدثت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن مبادرة تحويل النفايات بنسبة 94% عن مكبات النفايات في مدينة الرياض بحلول عام 2035.

ونشرت وزارة البيئة، على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أهداف المبادرة والتأثيرات المتوقعة منها على بيئة المملكة والإنجازات التي قد تتحقق من خلال، وذلك وفقًا لرؤية المملكة التي تستهدف تغطية جميع المناطق ابتداءً من الرياض لتحويل النفايات برعاية المركز الوطني لإدارة النفايات والشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التحوير “سرك”.

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أهداف المبادرة

– رفع معدل الاستفادة من النفايات في مدينة الرياض.

– تحويل 94% من نفايات البلدية الصلبة بحلول 2035.

– تطبيق النظام البيئي المتكامل لإدارة النفايات.

التأثيرات المتوقعة

– تقديم إرشادات حول تحويل النفايات.

– شرح الرؤى اللازمة لتحقيق التحويل الأمثل للنفايات.

– تسهيل فرص الاستثمار ودعم اقتصاد المجتمعات المحلية.

منجزات المبادرة

– الانتهاء من تطوير خارطة الطريق الشاملة والجداول الزمنية.

– استكمال المكونات الفنية والتوعية العامة وخطة إشراك أصحاب المصلحة.