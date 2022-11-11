شكرا لقرائتكم نيوم تحتضن أول مركز لتطوير الطاقة المتجددة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال رئيس نيوم نظمي النصر: إن المملكة أنشأت أول مركز لتطوير الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر في المنطقة، ويهدف للتركيز على الابتكار والأبحاث من أجل المحميات الطبيعية وحماية البيئة وتطوير التكنولوجيا.

وأوضح النصر خلال مشاركته في منتدى مبادرة السعودية الخضراء، أن هناك أيضًا المدينة الصناعية وبها العديد من المرافق التي تسهم في الإسراع في ابتكار الحلول من اجل تطوير التكنولوجيا.

منتدى السعودية الخضراء

يشار إلى انطلاق النسخة الثانية من منتدى مبادرة السعودية الخضراء، اليوم الجمعة، تحت شعار “من الطموح إلى العمل”، وذلك في مدينة شرم الشيخ بمصر والتي تستمر لمدة يومين، ضمن مبادرة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

يجمع منتدى مبادرة السعودية الخضراء هذا العام نخبة من وزراء الحكومات والخبراء وقادة الفكر، وفي مقدمتهم الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، لمناقشة التقدم المحرز في تنفيذ المبادرات التي أعلن عنها ولي العهد، في النسخة الافتتاحية للمنتدى في عام 2021.