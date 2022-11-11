شكرا لقرائتكم توجه سعودي لاستهداف الإدارة البيئية بشكل كامل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية د. محمد قربان: إن المملكة لديها 5 مراكز متخصصة في مراكز البيئة حيث يتم التنسيق والشراكة بينها وبين المركزي الوطني لتنمية الحياة الفطرية، والتي تستهدف الإدارة البيئية بشكل كامل.

وأوضح قربان خلال مشاركته في منتدى مبادرة السعودية الخضراء، أن هناك توجهًا لحماية تلك المناطق والتي تحتوي على مصادر طبيعية للنظم البيئية والتنوع البيولوجي.

منتدى السعودية الخضراء

يشار إلى انطلاق النسخة الثانية من منتدى مبادرة السعودية الخضراء، اليوم الجمعة، تحت شعار “من الطموح إلى العمل”، وذلك في مدينة شرم الشيخ بمصر، والتي تستمر لمدة يومين، ضمن مبادرة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

يجمع منتدى مبادرة السعودية الخضراء هذا العام نخبة من وزراء الحكومات والخبراء وقادة الفكر، وفي مقدمتهم الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، لمناقشة التقدم المحرز في تنفيذ المبادرات التي أعلن عنها ولي العهد، في النسخة الافتتاحية للمنتدى في عام 2021.