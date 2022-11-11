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المملكة تنشئ أكبر مركز لالتقاط الكربون بالشرق الأوسط

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الرياض - محمد الوسيري - تحت رعاية ولي العهد الأمير ، أعلن وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، عن إنشاء المملكة أكبر مركز لالتقاط الكربون وتخزينه في الشرق الأوسط، بالتزامن مع مؤتمر المناخ COP27 وقمة الشرق الأوسط الأخضر ومنتدى مبادرة الخضراء.

استخلاص وتخزين

وحسب ما ذكرته وزارة الطاقة في إنفوجراف صادر عنها، يدعم المركز هدف المملكة لاستخلاص 44 مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون واستخدامه وتخزينه سنويًا بحلول عام 2035.

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وينسجم المشروع مع مستهدفات المملكة للمناخ وتقنية التقاط الكربون وتخزينه، كما يلتقط ويخزن 9 ملايين طن متري من ثاني أكسيد الكربون سنويًا في مرحلته الأولى.

تنمية الاقتصاد

ومن المقرر أن يتم تنفيذه في مدينة الجبيل، ويتم تشغيله في عام 2027، حيث يعزز المركز تنمية اقتصاد عالمي للهيدروجين والأمونيا النظيفة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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