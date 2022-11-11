شكرا لقرائتكم المملكة تنشئ أكبر مركز لالتقاط الكربون بالشرق الأوسط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تحت رعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أعلن وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، عن إنشاء المملكة أكبر مركز لالتقاط الكربون وتخزينه في الشرق الأوسط، بالتزامن مع مؤتمر المناخ COP27 وقمة الشرق الأوسط الأخضر ومنتدى مبادرة السعودية الخضراء.

استخلاص وتخزين

وحسب ما ذكرته وزارة الطاقة في إنفوجراف صادر عنها، يدعم المركز هدف المملكة لاستخلاص 44 مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون واستخدامه وتخزينه سنويًا بحلول عام 2035.

قد يهمّك أيضاً

وينسجم المشروع مع مستهدفات المملكة للمناخ وتقنية التقاط الكربون وتخزينه، كما يلتقط ويخزن 9 ملايين طن متري من ثاني أكسيد الكربون سنويًا في مرحلته الأولى.

تنمية الاقتصاد

ومن المقرر أن يتم تنفيذه في مدينة الجبيل، ويتم تشغيله في عام 2027، حيث يعزز المركز تنمية اقتصاد عالمي للهيدروجين والأمونيا النظيفة.