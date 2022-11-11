شكرا لقرائتكم ولي العهد يعزي متعب بن عبدالله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قدم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان واجب العزاء إلى الأمير متعب بن عبدالله في وفاة والدته رحمها الله، حيث زاره في منزله، بحسب ما أعلن مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد، بدر العساكر.

وكان الديوان الملكي قد أصدر بيانًا في وقت سابق قال فيه: “انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود” تغمدها الله برحمته.