شكرا لقرائتكم أبانمي والقاضي يتفقدان استعدادات منفذ سلوى للمونديال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أجرى محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل بن محمد أبانمي، ونائب وزير الرياضة، بدر بن عبدالرحمن القاضي، جولة تفقدية في منفذ سلوى الرابط بين المملكة وقطر، وذلك للوقوف على الاستعدادات القائمة في المنفذ لاستقبال وخدمة المسافرين القادمين والمغادرين إلى دولة قطر لحضور مباريات كأس العالم في قطر 2022م.

استعدادات الاستقبال

واطلع الجانبان خلال الجولة على الاستعدادات القائمة والأعمال التطويرية في المنفذ، التي عملت عليها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك خلال الفترة القليلة الماضية، وركزت على مضاعفة الطاقة الاستيعابية للمسارات الخاصة، من خلال إنهاء إجراءات المركبات، من 12 مسارًا مخصصة لمغادرة المركبات لتصبح 35 مسارًا.

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في حين رُفِعت الطاقة الاستيعابية في قسم القدوم من 14 مسارًا إلى 35 مسارًا، بالإضافة إلى تنفيذ جملة من المشاريع التطويرية المخصصة للحافلات، كاستحداث صالة في قسم القدوم بمساحة تزيد عن 3000 متر مربع، تتوفر بها كبائن لخدمة المسافرين القادمين عبر الحافلات بواقع 40 كبينة، إضافة إلى 29 كبينة أخرى تُستخدم خلال أوقات الذروة، مع رفع الطاقة الاستيعابية في منطقة المغادرة للحافلات من 10 كبائن إلى 30 كبينة.

جهود مكثفة

وحث محافظ هيئة الزكاة والضريبة جميع منسوبي الهيئة العاملين بالمنفذ على مواصلة بذل أقصى الجهود وتحقيق التعاون الفاعل والتنسيق المستمر مع جميع شركاء العمل الجمركي من الجهات الحكومية، وذلك للإسهام في توحيد الجهود وتحقيق العمل التكاملي وتسخير جميع إمكاناتهم لتيسير إجراءات القادمين والمغادرين من المملكة وإليها.