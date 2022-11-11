بدء اختبارات الرخصة المهنية

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الرياض - محمد الوسيري - تبدأ اختبارات الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية اعتبارًا من اليوم الجمعة وفقًا للجدول الزمني المعلن من قبل هيئة تقويم التعليم.

الاختبار العام

وبحسب الجدول الزمني يبدأ اختبار الرخصة المهنية (العام) اليوم 11/11 ويمتد حتى يوم 14/11، لكل من الذكور والإناث على حد سواء.

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موعد الاختبار التخصصي

أما الاختبار التخصصي فمن المقرر أن يبدأ يوم 21 يناير المقبل ويستمر حتى يوم 25 يناير 2023 للذكور والإناث.

تسجيل الرخصة المهنية

وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أعلنت قبل عدة أيام، عن فتح باب التسجيل في اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات للعام الحالي بعد قرابة شهر على تعليق التسجيل في الاختبارات

وأوضحت هيئة تقويم التعليم أنه سيتم استقبال طلبات المتقدمين الرجال على من هم على رأس العمل في الاختبار التربوي العام اعتبارًا من يوم 4 أكتوبر، كما سيكون التسجيل متاحًا للجميع اعتبارًا من الخميس المقبل الموافق 6 أكتوبر.

وأشارت الهيئة، إلى أن التسجيل للنساء لمن هنّ على رأس العمل اعتبارًا من الأحد 9 أكتوبر على أن يكون التسجيل لجميع النساء الثلاثاء الموافق 15 أكتوبر الماضي. وأوضحت الهيئة أن التسجيل للرجال والنساء سيغلق في الحادي عشر من نوفمبر.