نادي الصقور السعودي يتوّج الفائزين بشوط “جير شاهين قرناس” ضمن سباق الملواح

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توج نادي الصقور السعودي، اليوم ، خمسة فائزين في شوط (جير شاهين قرناس) ضمن سباق الملواح (300 متر) الذي ينظمه النادي يومي الجمعة والسبت على مدى 6 أسابيع، بمقره بمَلهم (شمال مدينة الرياض) حتى يوم غدٍ السبت، بجوائز إجمالية تبلغ 756 ألف ريال.

وتم تتويج الفائزين بهذا الشوط؛ إذ حقق سعود بن راشد الدعيج المركزين الأول والثالث، فيما جاء محمد بن علي المري في المركز الثاني، وحلَّ فهد بن بدر الشمري في المركز الرابع، وناصر مقحم القحطاني في المركز الخامس.

و يُختتم، السبت، سباق الملواح من خلال إقامة شوط (جير بيور قرناس)، وشهد السباق تنافساً كبيراً خلال الأسابيع الماضية من خلال ست فئات للصقور (فرخ – قرناس)؛ وهي حر وشاهين وجير بيور وجير شاهين وجير تبع وقرموشة جير.

يذكر أن نادي الصقور السعودي رصد جوائزَ قيّمةً لكل شوط، توزَّع على المراكز الخمسة الأولى في كل شوط، إذ يحصل صاحب المركز الأول على 25 ألف ريال، وصاحب المركز الثاني على 15 ألف ريال، وصاحب المركز الثالث على عشرة آلاف ريال، فيما سيحصل صاحب المركز الرابع على ثمانية آلاف ريال، وصاحب المركز الخامس على خمسة آلاف ريال.

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Source almnatiq

