شاهد.. حاكم دبي يبكي متأثرًا بسرد مريم أمجون مقتطفًا من كتابه “قصتي” (فيديو)

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ذرف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الدموع على فصل من كتابه “قصتي” أثناء مشاركته في تحدي القراءة العربي، حيث يروي وفاة والدته الشيخة لطيفة بنت حمدان آل نهيان.

ووجدت تفاعلاً هائلاً على منصات التواصل الاجتماعي، تفاعل عشرات الآلاف من مـــستخدمي تويتر على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فكان هناك مقطع فيديو للشيخ محمد بن راشد وهو يبكي متأثراً بالمشاركة.

وتصدّر سموه موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بعد حملة “تحدي القراءة العربي السادسة”، عبر مستخدمو تويتر عن تعاطفهم وعاطفتهم على دموعه، مشيرين إلى دموع صاحب السمو محمد بن راشد آل مكتوم.

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لصاحب السمو الملكي يظهر فيه وهو يبكي بينما الفتاة المغربية مريم أمجون بطلة تحدي القراءة العربي الثالث تقرأ بصوت عالٍ من كتابه قصتي في فصل بعنوان “من مثل لطيفة؟ “.

وتحدث سموه عن يوم وفاة والدته الشيخة لطيفة رحمها الله، وعبر مستخدمو تويتر عن حبهم وتأثرهم بدموع سموه، مشيرين إلى أنهم عزيزون على قلوبهم ويظهرون نبل وصدق مشاعر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد.

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Source almnatiq

